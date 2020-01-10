Окулов — о четырёх поражениях ЦСКА: в будущем эта серия нам только поможет

Форвард ЦСКА Константин Окулов поделился мнением о неудачной серии москвичей, которая произошла в ноябре 2019 года. Тогда ЦСКА потерпел четыре поражения.
«Может, это и к лучшему было. Опустились в яму, начали проигрывать и осознали, что на наши матчи все настраиваются как на последний бой. Эти неудачи нас ещё больше сплотили. Спокойно в команде обсудили ситуацию и перестроилось, стали пытаться сыграть где-то попроще, на результат. Мне кажется, в будущем эта серия поражений нам только поможет. Нужно везде искать позитивные моменты.
Решили не тратить силы в регулярке, чтобы сохранить их на плей-офф? Нет, это неправда. В спорте быстро наказывают. Если мы сейчас начнем халявить, то в плей-офф какое-то чудо не поможет резко заиграть. Такого не бывает. Никаких таких мыслей у нас не было.
Был недоволен собой. Да и сейчас претензии к себе остались. Но пытаюсь исправлять ошибки и работаю над собой. Но худа без добра не бывает, надо просто трудиться.
С чем были связаны проблемы, с психологией или подготовкой? Мне кажется, и то, и другое. Нужно перестроиться, подумать, что ты делаешь не так. Тут главное не расслабляться и перебороть все трудности», — цитирует Окулова пресс-служба КХЛ.
- 10 января 2020
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