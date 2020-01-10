Бывшая жена Зайцева: я одна пытаюсь найти своих детей, органы бездействуют

Маргарита Готовцева, бывшая супруга защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, выразила возмущение работой полиции. Готовцева считает, что полиция не пытается помочь ей добиться встречи с детьми, которые находятся у Зайцева и его семьи.
«27 декабря, когда меня, несмотря на решение суда, не пустили к моим дочкам, мы с адвокатами подали заявления в полицию и опеку. Я просила установить место нахождения моих детей.⠀
Сегодня приехала в ОВД по району Южное Бутово и в районный отдел опеки за ответом. Но ответом мне была тишина.⠀
Полиция со слов «помощника по хозяйству» бывших свёкров установила, что на момент их выезда с проверкой дети в доме отсутствовали. Где они были, а также с кем, находился ли Никита вообще в стране, установлено не было.
Но полиция не увидела в этом проблемы. Уголовного дела по факту хищения детей возбуждено не было. Начальник ОВД и капитан полиции, которая занималась проверкой, на месте отсутствовали. А материалы проверки мне выдадут только через 10 (!) дней.
В опеке история повторилась. Сотрудница, которая нас вела, вдруг заболела. А её начальница согласилась с тем, что детей, конечно, можно вывезти из страны даже при наличии запрета матери. Пообещала обязательно разобраться и помочь. Но и эти обещания, как вы поняли, длятся уже полтора месяца.⠀
На сегодняшний день ни я, ни полиция, ни опека не знаем, где мои дети, с кем они и как себя чувствуют. Я одна пытаюсь найти своих детей. Органы бездействуют», — написала Маргарита в «Инстаграме».
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