Бывшая жена Зайцева: я одна пытаюсь найти своих детей, органы бездействуют

Маргарита Готовцева, бывшая супруга защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, выразила возмущение работой полиции. Готовцева считает, что полиция не пытается помочь ей добиться встречи с детьми, которые находятся у Зайцева и его семьи.

«27 декабря, когда меня, несмотря на решение суда, не пустили к моим дочкам, мы с адвокатами подали заявления в полицию и опеку. Я просила установить место нахождения моих детей.⠀

Сегодня приехала в ОВД по району Южное Бутово и в районный отдел опеки за ответом. Но ответом мне была тишина.⠀

Полиция со слов «помощника по хозяйству» бывших свёкров установила, что на момент их выезда с проверкой дети в доме отсутствовали. Где они были, а также с кем, находился ли Никита вообще в стране, установлено не было.

Но полиция не увидела в этом проблемы. Уголовного дела по факту хищения детей возбуждено не было. Начальник ОВД и капитан полиции, которая занималась проверкой, на месте отсутствовали. А материалы проверки мне выдадут только через 10 (!) дней.

В опеке история повторилась. Сотрудница, которая нас вела, вдруг заболела. А её начальница согласилась с тем, что детей, конечно, можно вывезти из страны даже при наличии запрета матери. Пообещала обязательно разобраться и помочь. Но и эти обещания, как вы поняли, длятся уже полтора месяца.⠀

На сегодняшний день ни я, ни полиция, ни опека не знаем, где мои дети, с кем они и как себя чувствуют. Я одна пытаюсь найти своих детей. Органы бездействуют», — написала Маргарита в «Инстаграме».