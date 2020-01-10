Йокипакка: в матче с «Локомотивом» все выложились, играли жёстко
Защитник «Сибири» Юрки Йокипакка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом». Встреча завершилась победой «Сибири» со счётом 2:1.
«Все сегодня выложились, играли жёстко. Сятери сделал несколько хороших сейвов, поэтому мы обыграли «Локомотив». Важно, что играли все 60 минут. Мы хорошо настроились в перерыве после первого периода и стали играть осторожнее. Это нам помогло довести дело до победного результата», — сказал Йокипакка.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Сибирь» — «Локомотив».
«Локомотив» потерпел первое поражение после трёх побед в КХЛ. «Сибирь» одержала третью победу в пяти последних матчах.
«Сибирь» прервала победную серию «Локомотива», длившуюся три матча
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