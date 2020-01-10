«Сочи» обыграл «Спартак» по буллитам, москвичи потерпели второе поражение подряд

В Сочи завершился заключительный матч игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сочи» принимал «Спартак».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Первые два периода прошли в равной борьбе, соперники так и не сумели открыть счёт. Избавить табло от нулей в начале третьего периода смог Каспарс Даугавиньш. Но Никита Точицкий в итоге перевёл игру в овертайм.

Судьба очков в итоге решилась в серии буллитов. У гостей бросок точно исполнил Даугавиньш, а у хозяев отличились Сергей Шмелёв и Точицкий.

«Сочи» прервал серию из двух поражений, победив «Спартак». Для московского клуба это поражение стало уже четвёртым в пяти последних матчах.

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