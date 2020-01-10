Никитин: «Куньлунь» — нетипичная команда для лиги, обратили внимание игроков на детали

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Куньлунем». Встреча завершилась со счётом 3:0.
«Мы были готовы к игре с „Куньлунем“. Всё-таки это нетипичная команда для лиги. Обратили внимание ребят на детали. Опасные контратаки всё равно получились, но парни были готовы к этому и правильно разбирали на возврате. В тех моментах, которые создал „Куньлунь“, Ларс здорово сыграл. Мы вовремя забили – начало первого периода, конец второго. В третьем периоде был уже достаточно открытый хоккей.
У нескольких наших игроков есть повреждения. Степень тяжести – переломы, ушибы. Но я не врач. Сейчас ребята будут восстанавливаться. У Светлакова проблемы с ребром. Романов в последней игре под шайбу сел, она в кисть попала.
Молодых ребят мы привлекали в основу и до чемпионата мира. Тот же Соркин сыграл порядка 12 минут в Минске. Его потенциал мы уже знаем. Как правило, те ребята, которые играют на чемпионате мира, показывают высокий уровень. Конечно, всё будет непросто, но мы, естественно, поможем", — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 10 января 2020
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