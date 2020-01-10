Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никитин: «Куньлунь» — нетипичная команда для лиги, обратили внимание игроков на детали

Никитин: «Куньлунь» — нетипичная команда для лиги, обратили внимание игроков на детали
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Куньлунем». Встреча завершилась со счётом 3:0.

«Мы были готовы к игре с „Куньлунем“. Всё-таки это нетипичная команда для лиги. Обратили внимание ребят на детали. Опасные контратаки всё равно получились, но парни были готовы к этому и правильно разбирали на возврате. В тех моментах, которые создал „Куньлунь“, Ларс здорово сыграл. Мы вовремя забили – начало первого периода, конец второго. В третьем периоде был уже достаточно открытый хоккей.

У нескольких наших игроков есть повреждения. Степень тяжести – переломы, ушибы. Но я не врач. Сейчас ребята будут восстанавливаться. У Светлакова проблемы с ребром. Романов в последней игре под шайбу сел, она в кисть попала.

Молодых ребят мы привлекали в основу и до чемпионата мира. Тот же Соркин сыграл порядка 12 минут в Минске. Его потенциал мы уже знаем. Как правило, те ребята, которые играют на чемпионате мира, показывают высокий уровень. Конечно, всё будет непросто, но мы, естественно, поможем", — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Дубль Капризова принёс ЦСКА победу в матче с «Куньлунь Ред Стар»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020