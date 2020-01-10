Андриевский: «Сочи» для победы в основное время не хватает вовремя заброшенной шайбы

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу сочинцев.

«Равная была игра, «качели», как говорят в таких случаях. В какие-то моменты одна команда шла вперёд, в какие-то — другая. Опять у нас страдает реализация, были моменты, которые надо забивать. Есть, над чем работать. На буллитах повезло, рады двум очкам.

Чего не хватает, чтобы победить в основное время? Вовремя заброшенной шайбы. Удаление у нас, которое «Спартак» за три секунды до выхода игрока реализовал. У нас большинство, вроде есть полумоменты, но — ничего. Из этого и складывается игра: вовремя забитый гол, вовремя вратарь сделал хороший сэйв…», — цитирует Андриевского пресс-служба «Сочи».