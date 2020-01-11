«Тампа» вызвала из АХЛ Александра Волкова

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» вызвал российского нападающего Александра Волкова из фарм-клуба АХЛ «Сиракьюз Кранч». Об этом сообщается на официальном сайте «молний».
В нынешнем сезоне 22-летний форвард провёл четыре матча в регулярном чемпионате, не сумев отметиться результативными действиями. Кроме того он заработал показатель полезности «-5». 1 ноября во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» Волков провёл на льду 14 минут 4 секунды — это его лучший результат в карьере в НХЛ.
Россиянин в сезоне-2019/20 принял участие в 25 матчах за «Сиракьюз», в которых отметился 2 голами и 13 результативными передачами при 14 минутах штрафа.
Всего в карьере в АХЛ на его счету 108 (48+60) очков в 174 играх.
«Тампа» выбрала Волкова на драфте-2017 под общим 48-м номером.
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