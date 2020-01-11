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Малкин забил 13-й гол в сезоне НХЛ. Видео

Малкин забил 13-й гол в сезоне НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Денвере на стадионе «Пепси-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче — 3:3.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол. Ранее россиянин отметился результативной передачей.

Видео с голом Малкина можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин провёл 31 матч, в котором забил 13 голов и сделал 29 результативных передач.

Всего в Национальной хоккейной лиге Малкин провёл 883 матча, забив 404 гола и сделав 640 результативных передач.

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