Панарин – об эмоциях в финале МЧМ: нас настраивают выходить и крошить народ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился впечатлениями от финала молодёжного чемпионата мира – 2020, в котором сборная России уступила Канаде (3:4).

«Финал МЧМ смотрел. На YouTube со всеми рекламами, не в очень хорошем качестве, потому что нельзя платить. А так – и Ларионов, и Брагин правильно сказали, что игра была красивая, и всем болельщикам понравилось, как наши ребята играли. Если в том же направлении двигаться, то успех у нас будет. Командная игра, пас, комбинации – это наш хоккей, а не каждый взял шайбу, и побежал. Было видно, что ребята техничные. Слава богу, я подписал в НХЛ свой контракт, не придётся с ними конкурировать.

Лишние эмоции в финале? На самом деле, это наша проблема. Менталитет такой у нас, выходим, как на войну, и потом страдаем от этого. Наверное, надо выходить играть в хоккей, а нас настраивают, что надо выходить и народ крошить. Конечно, ребята выходят, и эмоции захлёстывают, доказываем постоянно всем», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.