Малкин признан первой звездой матча с «Колорадо»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ). В его активе 2 (1+1) очка.



Второй звездой встречи стал нападающий «Пингвинз» Джаред Маккан, забросивший победную шайбу в овертайме. Замкнул тройку лучших игроков форвард «Эвеланш» Габриэль Ландеског, на его счету один гол и одна результативная передача.

Результативная передача стала у Малкина уже 640-й за карьеру в НХЛ. 33-летний российский форвард вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по этому показателю и делит его с Яромиром Ягром.



«Колорадо Эвеланш» потерпел третье поражение подряд. «Питтсбург Пингвинз» в свою очередь одержал третью победу в последних четырёх матчах.