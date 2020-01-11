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Малкин признан первой звездой матча с «Колорадо»

Малкин признан первой звездой матча с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ). В его активе 2 (1+1) очка.

Второй звездой встречи стал нападающий «Пингвинз» Джаред Маккан, забросивший победную шайбу в овертайме. Замкнул тройку лучших игроков форвард «Эвеланш» Габриэль Ландеског, на его счету один гол и одна результативная передача.

Результативная передача стала у Малкина уже 640-й за карьеру в НХЛ. 33-летний российский форвард вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по этому показателю и делит его с Яромиром Ягром.

«Колорадо Эвеланш» потерпел третье поражение подряд. «Питтсбург Пингвинз» в свою очередь одержал третью победу в последних четырёх матчах.

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