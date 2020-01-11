Малкин — вторая звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала тройку лучших хоккеистов очередного игрового дня регулярного чемпионата. Первой звездой признан вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек, который отразил 32 броска и оформил шатаут в матче с «Аризоной Койотс» (3:0).
Второй звездой дня стал российский Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. В игре с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ) он записал на свой счёт 2 очка. В начале третьего периода россиянин ассистировал Брайану Расту, а затем отличился сам, поразив угол ворот Павела Францоуза. Сделав 640-ю передачу в карьере, Малкин поднялся на третье место в списке лучших ассистентов в истории клуба и сравнялся с Яромиром Ягром. Впереди остаются Сидни Кросби (782) и Марио Лемье (1033).
Третьей звездой признан форвард «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, забросивший шайбу и реализовавший победный буллит в матче с «Оттавой Сенаторз» (3:2 Б).
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