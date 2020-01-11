КХЛ разъяснила, почему игрока Канады не удалили в финале МЧМ-2020 с Россией

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил трактовку правила выброса шайбы из игры.

На последних минутах финального матча молодёжного чемпионата мира с Россией Эйдан Дудас выбросил шайбу из своей зоны. Форвард канадцев с неудобной руки отправил её за пределы площадки. Шайба попала в телевизионную камеру, прикреплённую к заградительному стеклу. За это игрока не стали удалять.

Пункт 5 правила 135 «Задержка игры / Выброс или выбивание шайбы из игры» гласит: «Штраф не будет наложен на хоккеиста, который выбрасывает шайбу из зоны защиты, в результате чего происходит остановка матча по причине того, что она попадает в табло или в любой объект над ледовой поверхностью».



Если «любой объект» (табло, шумовые микрофоны, камеры) находится за пределами ледовой площадки и игрок из своей зоны защиты выбрасывает шайбу и она попадает в этот «любой объект», то это малый штраф за выброс шайбы, а если игрок выбрасывает шайбу из нейтральной зоны или из зоны атаки, попадая в этот «любой объект», то это просто остановка игры и вбрасывание с места броска.



Если этот «любой объект» (табло, шумовые микрофоны, камеры) находится непосредственно над или внутри ледовой площадки и игрок одной из команд броском из зоны своей защиты попадает шайбой в этот «любой объект», то арбитр должен остановить игру и последующее вбрасывание провести с места броска.