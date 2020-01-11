У капитана минского «Динамо» Костицына родился сын

В семье капитана минского «Динамо» и нападающего сборной Беларуси Андрея Костицына пополнение: 10 января, в день победного матча с «Витязем» в регулярном чемпионате КХЛ (3:2), у хоккеиста родился сын.
«Поздравляем Андрея Костицына с рождением сына! Желаем маме и малышу крепкого здоровья, пусть ребёнок растёт умницей на радость родителям», — написала пресс-служба «Динамо» в «Твиттере».
Костицын забросил победную, третью шайбу в матче с «Витязем». Она также стала 100-й для минчан в нынешнем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» вело — 3:0 в ходе матча. Однако «Витязь» сумел отыграть две шайбы. В составе гостей отличились Даниил Пыленков и Павел Воробей, но перевести игру в овертайм хоккеисты из Московской области не смогли.
«Динамо» одержало вторую победу в пяти последних матчах. Подмосковный клуб потерпел первое поражение после двух побед подряд.
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