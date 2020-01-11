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Китаров — об антирекорде посещаемости в Минске: это не неожиданность, а данность

Китаров — об антирекорде посещаемости в Минске: это не неожиданность, а данность
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий минского «Динамо» Александр Китаров после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:2) прокомментировал рекордно низкое число болельщиков, решивших посмотреть игру.

«Тяжёлое время сейчас у команды. Поэтому это не неожиданность, а данность. Будем лучше играть, и будет больше людей приходить, будет больше поддержка, и нам будет легче. Всё зависит от нашей игры, пенять не на кого», — цитирует Китарова «Страница хоккея Беларуси».

На матче «Динамо» — «Витязь» был установлен антирекорд посещаемости «Минск-Арены» за всю историю выступления бело-голубых в КХЛ. Встречу посетило 5372 зрителя.

Предыдущий антирекорд «Минск-Арены» датирован 2010 годом. Тогда на матч «Динамо» с «Атлантом» пришло 6050 человек.

На матче «Динамо» — «Витязь» установлен антирекорд посещаемости «Минск-Арены» в КХЛ
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