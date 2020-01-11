Пашков: не вижу у «Магнитки» фундамента, который позволял быть фаворитом

Олимпийский чемпион Александр Пашков отметил, что не считает магнитогорский «Металлург» одним из фаворитов Восточной конференции КХЛ. При этом он подчеркнул, что клубу надо не боятся доверять молодым игрокам.



«Вообще в Магнитогорске, как и в Казани с Ярославлем, много перспективной молодёжи. С интересом жду дебюта в КХЛ, например, пары защитников Виктор Антипин — Вадим Антипин, наверное, это будет первая в российской истории братская связка в обороне. К братьям-форвардам мы давно привыкли ещё со времён СССР, а вот с игроками обороны можем создать прецедент. Возможности Антипина-старшего, двукратного обладателя Кубка Гагарина, всем уже известны, а вот юного Вадима нам ещё предстоит открыть.



Откровенно говоря, сомневаюсь, что «Металлург» сможет в плей-офф составить конкуренцию «Ак Барсу», «Авангарду» и другим. Пока не вижу у «Магнитки» того фундамента, который еще три-пять лет назад позволял клубу быть фаворитом и выигрывать Кубки.



Год назад «Металлург» попытался провести перестройку, дал шанс молодым, но нынешним летом опять была сделана ставка на легионеров и ветеранов. На мой взгляд, нужно быть более смелым в своем курсе. Может, имеет смысл сделать шаг назад, активно привлечь Дорофеева, Спиридонова, Платонова, того же Вадима Антипина и других талантливых воспитанников клуба — и только потом попытаться выстрелить.



Понятно, что после неудачи в СКА и сборной России главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв настроен амбициозно, ему психологически тяжело отступить на этот шаг. Но, уверен, стратегически будет правильно, если свое основное внимание он уделит подтягиванию молодежи, работе на перспективу», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.

