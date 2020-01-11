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Шайба и передача Дедунова помогли «Авангарду» обыграть «Барыс»

Шайба и передача Дедунова помогли «Авангарду» обыграть «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

В Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Барыс» принимал «Авангард» и проиграл со счётом 0:3.

На второй минуте встречи отличился форвард «Авангарда» Павел Дедунов. Результативный бал за голевую передачу на свой счёт записал нападающий Алексей Потапов. Эта шайба долго оставалась единственной в матче. На 54-й минуте шайбу в ворота хозяев отправил Вячеслав Войнов. Ассистентами выступили Дедунов и Потапов. Под занавес встречи шайбу в пустые ворота отправил форвард Роб Клинкхаммер, тем самым установив окончательный счёт матча.

«Барыс» имел шанс обойти «ястребов» в турнирной таблице Восточной конференции, однако этого не произошло. Подопечные Боба Хартли набрали 62 очка и по-прежнему вторые. Казахстанский клуб — третий. В активе «Барыса» 59 очков. Лидирует в Восточной конференции казанский «Ак Барс» (66).

В следующем матче «Авангард» 13 января на выезде встретится с хабаровским «Амуром». «Барыс» 12 января дома примет ярославский «Локомотив».

КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 13:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
0 : 3
Авангард
Омск
0:1 Дедунов (Потапов) – 01:10' (5x5)   0:2 Войнов (Дедунов, Потапов) – 53:02' (5x5)   0:3 Клинкхаммер – 59:44' (en)
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