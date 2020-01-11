Шайба и передача Дедунова помогли «Авангарду» обыграть «Барыс»

В Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Барыс» принимал «Авангард» и проиграл со счётом 0:3.

На второй минуте встречи отличился форвард «Авангарда» Павел Дедунов. Результативный бал за голевую передачу на свой счёт записал нападающий Алексей Потапов. Эта шайба долго оставалась единственной в матче. На 54-й минуте шайбу в ворота хозяев отправил Вячеслав Войнов. Ассистентами выступили Дедунов и Потапов. Под занавес встречи шайбу в пустые ворота отправил форвард Роб Клинкхаммер, тем самым установив окончательный счёт матча.

«Барыс» имел шанс обойти «ястребов» в турнирной таблице Восточной конференции, однако этого не произошло. Подопечные Боба Хартли набрали 62 очка и по-прежнему вторые. Казахстанский клуб — третий. В активе «Барыса» 59 очков. Лидирует в Восточной конференции казанский «Ак Барс» (66).

В следующем матче «Авангард» 13 января на выезде встретится с хабаровским «Амуром». «Барыс» 12 января дома примет ярославский «Локомотив».