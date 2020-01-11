Болельщики «Барыса» пришли на матч с «Авангардом» с плакатами «Нырять запрещено»

В Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Барыс» принимал «Авангард» и проиграл со счётом 0:3.



Часть болельщиков «Барыса» пришла на арену с плакатами «Нырять запрещено». Это отсылка к симуляции форварда «Авангарда» Сергея Шумакова в предыдущей встрече команд. Тогда «Барыс» после матча разместил в социальных сетях видео с падением Шумакова и подписью «Нырять запрещено».



Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» КХЛ.



На второй минуте встречи форвард «Авангарда» Павел Дедунов открыл счёт. Результативный балл за голевую передачу на свой счёт записал нападающий Алексей Потапов. Эта шайба долго оставалась единственной в матче. На 54-й минуте шайбу в ворота хозяев отправил Вячеслав Войнов. Ассистентами выступили Дедунов и Потапов. Под занавес встречи шайбу в пустые ворота отправил форвард Роб Клинкхаммер, тем самым установив окончательный счёт матча.

