Болельщики «Барыса» пришли на матч с «Авангардом» с плакатами «Нырять запрещено»

В Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. «Барыс» принимал «Авангард» и проиграл со счётом 0:3.
Часть болельщиков «Барыса» пришла на арену с плакатами «Нырять запрещено». Это отсылка к симуляции форварда «Авангарда» Сергея Шумакова в предыдущей встрече команд. Тогда «Барыс» после матча разместил в социальных сетях видео с падением Шумакова и подписью «Нырять запрещено».
Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» КХЛ.
На второй минуте встречи форвард «Авангарда» Павел Дедунов открыл счёт. Результативный балл за голевую передачу на свой счёт записал нападающий Алексей Потапов. Эта шайба долго оставалась единственной в матче. На 54-й минуте шайбу в ворота хозяев отправил Вячеслав Войнов. Ассистентами выступили Дедунов и Потапов. Под занавес встречи шайбу в пустые ворота отправил форвард Роб Клинкхаммер, тем самым установив окончательный счёт матча.
- 11 января 2020
-
16:42
-
16:31
-
16:22
-
15:51
-
15:20
-
14:29
-
14:18
-
13:51
-
13:40
-
13:02
-
12:30
-
12:04
-
11:46
-
11:21
-
10:45
-
10:26
-
10:14
-
09:47
-
09:09
-
08:47
-
08:40
-
08:30
-
08:19
-
07:57
-
07:48
-
07:34
-
06:34
-
06:10
-
03:17
-
02:27
- 10 января 2020
-
23:43
-
23:38
-
23:10
-
22:59
-
22:44