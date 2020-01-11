Хартли: хотя у «Барыса» не было Дица, команда создавала много голевых моментов

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от выигранного матча с казахстанским «Барысом» (3:0).



«Очень хорошее начало для нас – гол, который случился уже во второй смене. Он придал нам много энергии, хорошее качество игры. В дальнейшем, несмотря на то, что мы забили первыми, мы понимали, что нам придется столкнуться с очень непростым соперником. „Барыс“ создавал довольно много голевых шансов, это команда, которая умеет играть в атаке. Даже несмотря на то, что в составе отсутствовал Даррен Диц, было достаточно голевых моментов. Сегодня у нас было тотальное стремление победить, отличный настрой. Мы сегодня приняли довольно много хороших решений, заблокировали много бросков, хорошо играли и заслужили эту победу», — цитирует Хартли официальный сайт «Барыса».

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