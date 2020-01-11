Гончаров, Анисимов, Чинахов и Шапорев сыграют в Матче звёзд КХЛ

Сборная Запада со счётом 3:5 проиграла сборной Востока в матче Кубка Вызова. Шоу-матч проходил в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея — 2020, где принимали участие лучшие игроки Молодёжной хоккейной лиги. Общий счёт в противостоянии стал 8-3 в пользу Запада.



По итогам матча было выбрано четыре лучших хоккеиста, которые сыграют в Матче звёзд КХЛ: Никита Гончаров («Русские Витязи»), Егор Анисимов («Динамо» Санкт-Петербург), Егор Чинахов («Омские ястребы») и Герман Шапорев («Алтай»).



Счёт в матче Кубка Вызова на третьей минуте открыл нападающий сборной Востока Герман Шапорев. До конца первого периода соперники забросили ещё четыре шайбы: в сборной Запада — защитник Арвилс Бергманис, в составе Востока — нападающие Дмитрий Шешин, Иван Савчик и Егор Чинахов. На 38-й минуте Запад сократил разрыв до минимума, заброшенную шайбу в актив записал форвард Иван Бунов. В концовке точку поставил Савчик.

Сборная Востока победила команду Запада в Кубке Вызова