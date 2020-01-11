Гончаров, Анисимов, Чинахов и Шапорев сыграют в Матче звёзд КХЛ

Сборная Запада со счётом 3:5 проиграла сборной Востока в матче Кубка Вызова. Шоу-матч проходил в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея — 2020, где принимали участие лучшие игроки Молодёжной хоккейной лиги. Общий счёт в противостоянии стал 8-3 в пользу Запада.
По итогам матча было выбрано четыре лучших хоккеиста, которые сыграют в Матче звёзд КХЛ: Никита Гончаров («Русские Витязи»), Егор Анисимов («Динамо» Санкт-Петербург), Егор Чинахов («Омские ястребы») и Герман Шапорев («Алтай»).
Счёт в матче Кубка Вызова на третьей минуте открыл нападающий сборной Востока Герман Шапорев. До конца первого периода соперники забросили ещё четыре шайбы: в сборной Запада — защитник Арвилс Бергманис, в составе Востока — нападающие Дмитрий Шешин, Иван Савчик и Егор Чинахов. На 38-й минуте Запад сократил разрыв до минимума, заброшенную шайбу в актив записал форвард Иван Бунов. В концовке точку поставил Савчик.
- 11 января 2020
-
17:35
-
17:25
-
17:11
-
17:08
-
16:42
-
16:31
-
16:22
-
15:51
-
15:20
-
14:29
-
14:18
-
13:51
-
13:40
-
13:02
-
12:30
-
12:04
-
11:46
-
11:21
-
10:45
-
10:26
-
10:14
-
09:47
-
09:09
-
08:47
-
08:40
-
08:30
-
08:19
-
07:57
-
07:48
-
07:34
-
06:34
-
06:10
-
03:17
-
02:27
- 10 января 2020
-
23:43