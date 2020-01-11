«Йокерит» проиграл «Северстали» в Таллине

Финский «Йокерит» на арене в Таллине проиграл череповецкой «Северстали» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Лаури Марьямяки прервали победную серию из пяти матчей.



Нападающий команды гостей Юрий Трубачёв на третьей минуте матча открыл счёт. Вскоре «Йокерит» восстановил паритет, гол забил форвард Петри Контиола. На старте второго периода соперники забросили три шайбы: у «джокеров» — нападающий Петер Регин, в составе «Северстали» голы на свой счёт записали форварды Богдан Якимов и Дмитрий Марковин. На 40-й минуте точный бросок в актив записал форвард «рысей» Егор Морозов. На 49-й минуте преимущество «Северстали» упрочил Егор Яковлев, тем самым установив окончательный счёт.

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