«Северсталь» впервые с 2016 года победила «Йокерит», прервав серию из девяти поражений

Финский «Йокерит» на арене в Таллине проиграл череповецкой «Северстали» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, «Северсталь» победила финский клуб впервые с 2016 года. Ранее череповецкая команда проиграла девять подряд встреч с «джокерами».



Счёт во встрече открыл команда гостей, на третьей минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Юрий Трубачёв. Вскоре «Йокерит» восстановил равновесие на табло, гол забил форвард Петри Контиола. На старте второго периода соперники забросили три шайбы: у «джокеров» отличился нападающий Петер Регин, в составе «Северстали» голы на свой счёт записали форварды Богдан Якимов и Дмитрий Марковин. На 40-й минуте точный бросок в актив записал форвард «рысей» Егор Морозов. На 49-й минуте преимущество «Северстали» упрочил Егор Яковлев, установивший окончательный счёт.

