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Михайлис: «Барысу» сразу нужно было отыгрываться, это добавляет нервозности

Михайлис: «Барысу» сразу нужно было отыгрываться, это добавляет нервозности
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казахстанского «Барыса» Никита Михайлис поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с «Авангардом» (0:3). Форвард отметил, что команде нужно было использовать свои опасные моменты.

«Мне кажется, сегодня матч получился быстрее, чем недавно в Балашихе, плюс пришло десять тысяч болельщиков. Мы пропустили быстрый гол, и, считай, весь матч провели с мыслями, что нужно отыгрываться, а это мешает, добавляет ненужной нервозности. Но нам нужно было забивать, ведь создали много хороших моментов во втором периоде, да и в третьем. Весь матч провели в равных составах, ни одного большинства не получили, это тоже, возможно повлияло», — приводит слова Михайлиса официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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