Разин: «Северсталь» контролировала игру, хорошо отыграла по плану

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги выигранного матча с «Йокеритом» (5:2).



«Мы контролировали игру, удалось забить две шайбы в большинстве. Очень хорошо, по плану, отыграли третий период, плюс забили красивый пятый гол, что придало команде дополнительной уверенности. Ребята молодцы! С победой», — приводит слова Разина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Нападающий команды гостей Юрий Трубачёв на третьей минуте матча открыл счёт. Вскоре «Йокерит» восстановил паритет, гол забил форвард Петри Контиола. На старте второго периода соперники забросили три шайбы: у «джокеров» — нападающий Петер Регин, в составе «Северстали» голы на свой счёт записали форварды Богдан Якимов и Дмитрий Марковин. На 40-й минуте точный бросок в актив записал форвард «рысей» Егор Морозов. На 49-й минуте преимущество «Северстали» упрочил Егор Яковлев, тем самым установив окончательный счёт.



«Северсталь» впервые с 2016 года победила «Йокерит», прервав серию из девяти поражений