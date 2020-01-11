Марьямяки: не лучший день для нас, «Северсталь» — сильная команда

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от проигранного матча с «Северсталью» (2:5).



«Сегодня не самый лучший день для нас. Очень хорошо сегодня играла «Северсталь», очень хорошая и сильная команда. У нас сегодня было слишком много удалений. Два раза играли втроём против пятерых. Результат негативный, но во вторник следующая игра. Я хотел бы поблагодарить организаторов за ту атмосферу, которую они создали для команд и для болельщиков в Таллине», — приводит слова Марьямяки официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Нападающий команды гостей Юрий Трубачёв на третьей минуте матча открыл счёт. Вскоре «Йокерит» восстановил паритет, гол забил форвард Петри Контиола. На старте второго периода соперники забросили три шайбы: у «джокеров» — нападающий Петер Регин, в составе «Северстали» голы на свой счёт записали форварды Богдан Якимов и Дмитрий Марковин. На 40-й минуте точный бросок в свой актив записал форвард «рысей» Егор Морозов. На 49-й минуте преимущество «Северстали» упрочил Егор Яковлев, установив тем самым окончательный счёт.

«Северсталь» впервые с 2016 года победила «Йокерит», прервав серию из девяти поражений