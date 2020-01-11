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«Баффало» проиграл «Ванкуверу», Бёзер оформил дубль

«Баффало» проиграл «Ванкуверу», Бёзер оформил дубль
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Баффало Сэйбрз» на домашней площадке проиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Счёт во встрече открыла команда хозяев на девятой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник Брэндон Монтур. До конца первого периода «Ванкувер» успел отыграться, точный бросок в свой актив записал нападающий Брок Бёзер. На 24-й минуте гости вышли вперёд, гол забил форвард Бо Хорват. Вскоре сравнял счёт уже «Баффало», шайбу забросил нападающий Сэм Райнхарт. На старте третьего периода соперники обменялись голами Джей Ти Миллера и Земгуса Гиргенсонса. До конца матча «Ванкувер» забил ещё трижды, авторами голов стали Джейк Виртанен, Луи Эрикссон и оформивший дубль Бёзер.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Монтур (Далин, Айкел) – 08:44' (5x5)   1:1 Бёзер (Стечер, Миллер) – 15:33' (5x5)   1:2 Хорват (Пирсон, Хьюз) – 23:44' (5x5)   2:2 Райнхарт (Далин, Айкел) – 26:25' (5x4)   2:3 Миллер (Петтерссон) – 41:17' (5x5)   3:3 Гиргенсонс (Окпосо, Ристолайнен) – 43:28' (5x5)   3:4 Бёзер (Танев) – 46:24' (5x5)   3:5 Виртанен (Мотт, Годетт) – 47:38' (5x5)   3:6 Эрикссон (Хорват, Пирсон) – 57:48' (en)
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