«Баффало» проиграл «Ванкуверу», Бёзер оформил дубль

Клуб «Баффало Сэйбрз» на домашней площадке проиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



Счёт во встрече открыла команда хозяев на девятой минуте, заброшенной шайбой отметился защитник Брэндон Монтур. До конца первого периода «Ванкувер» успел отыграться, точный бросок в свой актив записал нападающий Брок Бёзер. На 24-й минуте гости вышли вперёд, гол забил форвард Бо Хорват. Вскоре сравнял счёт уже «Баффало», шайбу забросил нападающий Сэм Райнхарт. На старте третьего периода соперники обменялись голами Джей Ти Миллера и Земгуса Гиргенсонса. До конца матча «Ванкувер» забил ещё трижды, авторами голов стали Джейк Виртанен, Луи Эрикссон и оформивший дубль Бёзер.