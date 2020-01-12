Оши, Марнер, Перрон и Хьюз примут участие в Матче звёзд НХЛ-2020

Национальная хоккейная лига назвала имена четверых игроков, которые победили в голосовании среди болельщиков и примут участие в Матче звёзд НХЛ-2020.

Так, победителями голосования стали нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши, форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон и защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз.

Все хоккеисты впервые примут участие в Матче звёзд.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин примет участие в Матче звёзд НХЛ-2020, а форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отказался от участия.

Звёздный уик-энд НХЛ состоится 25-26 января 2020 года в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайц-центр».

Расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».