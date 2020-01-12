Реакция Ильи Ковальчука на победный гол в матче с «Оттавой». Видео

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Победную шайбу «Канадиенс» забросил Илья Ковальчук. Российский форвард блестящим броском завершил матч в овертайме, забросив четвёртую шайбу в нынешнем сезоне, при этом он впервые отличился в составе «Монреаля».

Видео реакции Ковальчука на заброшенную шайбу можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Ковальчук догнал Павла Буре в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. На счету игроков по 437 шайб, и теперь они делят четвёртое место среди россиян. Рекордсменом по этому показателю является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 684. Второе место занимает Сергей Фёдоров (483), на третьем — Александр Могильный (473).