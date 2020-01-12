2 очка Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Рейнджерс»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв отдал 2 результативные передачи в этой встрече. Теперь на его счету 19 (6+13) очков в 44 матчах нынешнего сезона. Он провёл на площадке 14 минут и 45 секунд, нанёс 1 бросок и провёл 1 силовой приём, а процент выигранных вбрасываний составил 67%. Показатель его полезности в этой встрече составил «+2».

Нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич отдали по 1 голевой передаче, набрав соответственно 62-е (24+38) и 25-е (7+18) очко в этом сезоне. Показатель полезности Панарина составил «-2», а Бучневича – «0».

Вратарь «Нью-Йорка» Александр Георгиев остался в запасе на этот матч.

«Сент-Луис Блюз» набрал 65 очков в 46 играх и уверенно лидирует в таблице Западной конференции, а «Нью-Йорк Рейнджерс» (46) занимает 11-е место на Востоке.