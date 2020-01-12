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2 очка Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Рейнджерс»

2 очка Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв отдал 2 результативные передачи в этой встрече. Теперь на его счету 19 (6+13) очков в 44 матчах нынешнего сезона. Он провёл на площадке 14 минут и 45 секунд, нанёс 1 бросок и провёл 1 силовой приём, а процент выигранных вбрасываний составил 67%. Показатель его полезности в этой встрече составил «+2».

Нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич отдали по 1 голевой передаче, набрав соответственно 62-е (24+38) и 25-е (7+18) очко в этом сезоне. Показатель полезности Панарина составил «-2», а Бучневича – «0».

Вратарь «Нью-Йорка» Александр Георгиев остался в запасе на этот матч.

«Сент-Луис Блюз» набрал 65 очков в 46 играх и уверенно лидирует в таблице Западной конференции, а «Нью-Йорк Рейнджерс» (46) занимает 11-е место на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Хитил (Линдгрен, Панарин) – 01:34' (5x5)   1:1 Бортуццо (Барбашев, Пьетранджело) – 09:38' (5x5)   2:1 Данн (Сэнфорд) – 18:41' (5x5)   3:1 Перрон (Шенн, Пьетранджело) – 21:26' (5x4)   3:2 Хауден (Хитил, Бучневич) – 28:49' (5x5)   4:2 Сэнфорд (Барбашев, де ла Роуз) – 30:34' (5x5)   5:2 Шварц (Шенн, Сундквист) – 34:50' (5x5)
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