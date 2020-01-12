Ковальчук вышел на третье место в НХЛ по голам в овертаймах

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.



Победную шайбу «Канадиенс» забросил Илья Ковальчук. Российский форвард блестящим броском завершил матч в овертайме, забросив четвёртую шайбу в нынешнем сезоне. Для 36-летнего форварда этот гол стал 16-м за карьеру в североамериканской лиге в дополнительное время, что является третьим результатом в истории.

Рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (23), второе место занимает Яромир Ягр (19). Ковальчук делит третье место с Даниэлем Седином и Патриком Элиашем. Только россияне из перечисленных игроков продолжают карьеру в лиге.