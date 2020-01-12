Павелски вернулся в Сан-Хосе. Трибуны встретили бывшего капитана овациями. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Даллас Старз» (1:1, идёт первый период).

Этот матч стал первым для Джо Павелски в Сан-Хосе после ухода из клуба. Перед матчем на кубе был показан видеотрибьют в честь легендарного американца. Трибуны встретили бывшего капитана «Шаркс» овациями, аплодировали Джо и все без исключения игроки в составе обеих команд.

«Сан-Хосе» всё ещё любит тебя, Павс», — гласит сообщение пресс-службы «Шаркс» в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сан-Хосе».

Американский хоккеист был выбран «Шаркс» под 205-м номером на драфте НХЛ-2003. В клубе из Калифорнии он дебютировал в 2006 году, после чего провёл в «Шаркс» 13 сезонов. В сезоне-2015/2016 вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» уступили в шести матчах «Питтсбург Пингвинз».

Джо занимает четвёртое место по матчам (963) за «Шаркс», второе по голам (335), третье по результативным передачам (406) и третье по очкам (761).