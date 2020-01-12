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Жюльен: Ковальчук выполняет всё, что мы от него хотим, он дисциплинирован

Жюльен: Ковальчук выполняет всё, что мы от него хотим, он дисциплинирован
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:1 ОТ) прокомментировал игру нападающего Ильи Ковальчука, который в четырёх матчах за новый клуб набрал 4 (1+3) очка. В матче с «Оттавой» на счету Ильи точный бросок в овертайме.

«Илья — тот игрок, которого мы и хотели видеть в подобных обстоятельствах. Помимо забитого гола он был очень полезен, он организовал несколько хороших моментов, делал передачи, после которых можно было забивать. Кроме того, Ковальчук дисциплинирован. Я считаю, что он выполняет всё, что мы от него хотим», — приводит слова Жюльена CTV.

Для 36-летнего форварда этот гол стал 16-м за карьеру в североамериканской лиге в дополнительное время, что является третьим результатом в истории.

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