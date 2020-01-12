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Игрок «Оттавы», пытавшийся остановить Ковальчука: надеюсь, больше такого со мной не будет

Игрок «Оттавы», пытавшийся остановить Ковальчука: надеюсь, больше такого со мной не будет
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Дрейк Батерсон, пытавшийся в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (1:2 ОТ) остановить проход Ильи Ковальчука, завершившийся победным голом россиянина, прокомментировал эпизод.

«С самого начала моей карьеры я никогда не сталкивался с ситуацией, когда мне приходилось бы обороняться при выходе соперника два в один. А у Ковальчука очень хороший бросок. Надеюсь, больше мне в подобных ситуациях оказываться не придётся», — приводит слова Батерсона Ottawa Sun.

В матче с «Монреалем» Батерсон забил первый гол в сезоне. 21-летний канадец недавно был вызван из фарм-клуба в основную команду, а в АХЛ выступает очень результативно, набрав 41 (13+28) очко в 33 матчах.

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