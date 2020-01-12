Игрок «Оттавы», пытавшийся остановить Ковальчука: надеюсь, больше такого со мной не будет
Нападающий «Оттавы Сенаторз» Дрейк Батерсон, пытавшийся в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (1:2 ОТ) остановить проход Ильи Ковальчука, завершившийся победным голом россиянина, прокомментировал эпизод.
«С самого начала моей карьеры я никогда не сталкивался с ситуацией, когда мне приходилось бы обороняться при выходе соперника два в один. А у Ковальчука очень хороший бросок. Надеюсь, больше мне в подобных ситуациях оказываться не придётся», — приводит слова Батерсона Ottawa Sun.
В матче с «Монреалем» Батерсон забил первый гол в сезоне. 21-летний канадец недавно был вызван из фарм-клуба в основную команду, а в АХЛ выступает очень результативно, набрав 41 (13+28) очко в 33 матчах.
Реакция Ильи Ковальчука на победный гол в матче с «Оттавой». Видео
Первый гол Ковальчука за «Монреаль»! Догнал Буре и радовался, как будто забил в первый раз
Илья, возможно, спас главного тренера «Канадиенс» от увольнения.
Читайте также
- 12 января 2020
-
09:09
-
09:00
-
08:31
-
08:17
-
08:01
-
07:45
-
07:32
-
07:15
-
07:00
-
06:42
-
06:40
-
06:26
-
06:19
-
06:18
-
06:04
-
05:54
-
05:49
-
04:44
-
04:20
- 11 января 2020
-
23:43
-
23:29
-
22:56
-
22:24
-
21:51
-
21:19
-
21:12
-
20:53
-
20:27
-
20:06
-
19:42
-
19:14
-
18:57
-
18:35
-
18:24
-
18:14
Партнерский контент