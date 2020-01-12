Макдэвид забил очередной эффектный гол после сольного прохода в матче с «Калгари». Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимает «Эдмонтон Ойлерз» (4:3, идёт третий период).
Вторую шайбу «Ойлерз» забросил капитан команды Коннор Макдэвид. Канадский форвард подобрал шайбу в средней зоне, после чего сначала прокинул её мимо защитника «Калгари» Ноа Хэнифина, а затем убежал от другого защитника Трэвиса Хамоника и эффектно переиграл голкипера «огоньков» Кэма Тальбо. Для Макдэвида эта шайба стала 25-й в нынешнем сезоне.
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
Недавно лучший бомбардир сезона НХЛ забил эффектный гол в ворота «Торонто Мэйпл Лифс», за что удостоится похвалы от лучшего бомбардира НХЛ всех времён Уэйна Гретцки.
Гретцки — о голе Макдэвида: отличная шайба особенного хоккеиста
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