Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Марло догнал Овечкина по победным голам в НХЛ. Они делят седьмое место в истории

Марло догнал Овечкина по победным голам в НХЛ. Они делят седьмое место в истории
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 2:1.

Заброшенные шайбы в составе «Сан-Хосе» на счету Брента Бёрнса и Патрика Марло, чей гол и стал победным. Патрик в 108-й раз за карьеру в НХЛ принёс победу своей команде, что является седьмым результатом в истории лиги. Столько же победных голов в активе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Рекорд по этому показателю принадлежит Яромиру Ягру (135), второе место занимает Горди Хоу (121), топ-3 замыкает Фил Эспозито (118). Четвёртое место делят Бретт Халл и Теэму Селянне (110), на шестом месте — Брэндан Шэнахан (109).

Марло стал пятым игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1700 матчей за карьеру в лиге
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020