Марло догнал Овечкина по победным голам в НХЛ. Они делят седьмое место в истории

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 2:1.

Заброшенные шайбы в составе «Сан-Хосе» на счету Брента Бёрнса и Патрика Марло, чей гол и стал победным. Патрик в 108-й раз за карьеру в НХЛ принёс победу своей команде, что является седьмым результатом в истории лиги. Столько же победных голов в активе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Рекорд по этому показателю принадлежит Яромиру Ягру (135), второе место занимает Горди Хоу (121), топ-3 замыкает Фил Эспозито (118). Четвёртое место делят Бретт Халл и Теэму Селянне (110), на шестом месте — Брэндан Шэнахан (109).