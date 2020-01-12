Марло догнал Овечкина по победным голам в НХЛ. Они делят седьмое место в истории
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 2:1.
Заброшенные шайбы в составе «Сан-Хосе» на счету Брента Бёрнса и Патрика Марло, чей гол и стал победным. Патрик в 108-й раз за карьеру в НХЛ принёс победу своей команде, что является седьмым результатом в истории лиги. Столько же победных голов в активе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Рекорд по этому показателю принадлежит Яромиру Ягру (135), второе место занимает Горди Хоу (121), топ-3 замыкает Фил Эспозито (118). Четвёртое место делят Бретт Халл и Теэму Селянне (110), на шестом месте — Брэндан Шэнахан (109).
Марло стал пятым игроком в истории НХЛ, сыгравшим 1700 матчей за карьеру в лиге
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