Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Коростелёв эффектным образом забросил первую шайбу в КХЛ, Мифтахов заменил Рейдеборна

Коростелёв эффектным образом забросил первую шайбу в КХЛ, Мифтахов заменил Рейдеборна
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает «Ак Барс». После первого периода хозяева впереди со счётом 2:0.

Вторую шайбу приморской команды забросил Никита Коростелёв. Никита взял инициативу на себя, объехал Ессе Виртанена, обыграл Романа Рукавишникова и с близкого расстояния эффектно переиграл голкипера казанской команды Адама Рейдеборна. Для российского форварда эта шайба стала первой за карьеру в КХЛ.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

После гола Коростелёва тренерский штаб гостей произвёл замену голкипера. На последнем рубеже «Ак Барса» появился финалист молодёжного чемпионата мира 2020 года Амир Мифтахов, заменивший Рейдеборна.

«Адмирал» — «Ак Барс»: в воротах гостей сыграет Рейдеборн, Мифтахов — в запасе
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020