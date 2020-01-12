Коростелёв эффектным образом забросил первую шайбу в КХЛ, Мифтахов заменил Рейдеборна

В очередном матче регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает «Ак Барс». После первого периода хозяева впереди со счётом 2:0.

Вторую шайбу приморской команды забросил Никита Коростелёв. Никита взял инициативу на себя, объехал Ессе Виртанена, обыграл Романа Рукавишникова и с близкого расстояния эффектно переиграл голкипера казанской команды Адама Рейдеборна. Для российского форварда эта шайба стала первой за карьеру в КХЛ.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

После гола Коростелёва тренерский штаб гостей произвёл замену голкипера. На последнем рубеже «Ак Барса» появился финалист молодёжного чемпионата мира 2020 года Амир Мифтахов, заменивший Рейдеборна.