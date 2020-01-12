«Адмирал» — «Ак Барс»: Бакош подрался с Яруллиным. Видео

В очередном матче регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает «Ак Барс». После первого периода хозяева впереди со счётом 2:0.

На 17-й минуте стартового отрезка в рукопашной сошлись форвард хозяев Мартин Бакош и защитник гостей Альберт Яруллин. Яруллин и Бакош скинули краги, обменялись ударами, а затем Альберт повалил соперника на лёд. Оба игрока получили по пять минут штрафа за драку.

Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

После второй шайбы приморской команды тренерский штаб гостей произвёл замену голкипера. На последнем рубеже «Ак Барса» появился финалист молодёжного чемпионата мира 2020 года Амир Мифтахов, заменивший шведского голкипера Адама Рейдеборна.