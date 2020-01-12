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Ковальчук: победа намного важнее первого гола за «Монреаль»

Ковальчук: победа намного важнее первого гола за «Монреаль»
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук высказался после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:1 ОТ). Россиянин стал автором победной шайбы «Канадиенс» в овертайме. Она стала для него четвёртой в сезоне и первой в составе клуба.

«Конечно, очень приятно забить первый гол, особенно так. Но намного важнее победа, потому что мы, наконец, прервали эту серию из восьми поражений», – цитирует Ковальчука пресс-служба НХЛ.

Ковальчук догнал Павла Буре в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. На их счету по 437 шайб, и теперь они делят четвёртое место среди россиян. Рекордсменом по этому показателю является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 684. Второе место занимает Сергей Фёдоров (483), на третьем — Александр Могильный (473).

Ковальчук вышел на третье место в НХЛ по голам в овертаймах
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