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Пилипенко оформил дубль в матче с «Ак Барсом». На его счету было два гола за карьеру в КХЛ

Пилипенко оформил дубль в матче с «Ак Барсом». На его счету было два гола за карьеру в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает «Ак Барс». В ходе второго периода хозяева впереди со счётом 3:0.

Дубль в составе коллектива Сергея Светлова на счету Кирилла Пилипенко. На 14-й минуте матча Константин Глазачев на скорости ушёл за ворота и сделал передачу в центр, а Пилипенко в касание послал шайбу под перекладину. На 28-й минуте «моряки» выиграли подбор возле чужих ворот, Александр Мерескин сделал передачу на пятак, а Пилипенко послал шайбу в сетку.

До матча с «Ак Барсом» в активе 23-летнего форварда было всего две шайбы на уровне КХЛ. Помимо «Адмирала» он защищал цвета московского «Динамо» и «Автомобилиста», проведя в общей сложности 16 матчей.

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