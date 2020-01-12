Пелагея — о разводе с Телегиным: всё будет прекрасно, если не вмешаются третьи лица

Певица Пелагея впервые прокомментировала развод с форвардом ЦСКА Иваном Телегиным.
«Расставания и разводы — такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас всё хорошо, у нас отличные отношения с Иваном. Надеюсь, всё пройдёт максимально безболезненно, потому что мы об этом договорились. Слово мы оба умеем держать.
Самое главное, что у нас есть, — это наша Тасенька. Важно, чтобы в разводе участвовали два человека. Если третьи лица никакие не вмешаются, то всё будет прекрасно», — сказала Пелагея в интервью для программы «PROновости» на телеканале Ю.
По информации «Экспресс-газеты», двухлетняя Таисия после расторжения брака будет жить с мамой. Сообщается, что дом, в котором они жили всей семьёй, Телегин оставит бывшей возлюбленной и ребёнку. Кроме того, спортсмен планирует в полной мере обеспечивать дочь.
- 12 января 2020
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