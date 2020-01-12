Малыхин — о переходе в «Спартак»: получилось спонтанно и решилось практически за один день

Нападающий «Спартака» Фёдор Малыхин рассказал, как в дедлайн состоялся его переход из «Трактора».



«Не хотел бы вдаваться в подробности, но получилось достаточно спонтанно и решилось практически за один день. Очень рад оказаться в таком легендарном клубе, как «Спартак». Меня здесь отлично приняли, за что спасибо всем ребятам и тренерскому штабу.



Откуда такая результативность в последних матчах? Даже не знаю. Хочу поблагодарить партнёров, которые создавали моменты. Без них этих трёх голов не было бы. Очень вдохновлён переходом в «Спартак», но даже не предполагал, что всё отразится именно так. Очень рад, что приношу команде пользу.



С Олегом Валерьевичем Знарком мы работали несколько лет назад, когда он только возглавил сборную страны. Для меня никаких новшеств не было, знал его требования. Знарок умеет использовать сильные стороны хоккеистов. Вообще не ушло времени на адаптацию. Знал, к кому и куда перехожу. Более того, я работал в «Автомобилисте» и с Игорем Улановым. Гораздо легче сработаться с тренерским штабом, когда пути с каждым из специалистов уже пересекались», — приводит слова Малыхина пресс-служба КХЛ.

Главные сделки дедлайна КХЛ. Кто заиграл, а чей переход пока не сработал? Малыхин забил в трёх матчах подряд за «Спартак», но получил травму, а Пулккинен уже успел попасть под критику Крикунова.