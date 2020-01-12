Коростелёв — о шикарном голе: не знаю, как отважился. На рефлексах действовал

Нападающий «Адмирала» Никита Коростелёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (5:1).
«Эмоции, конечно, положительные. Очень важная победа. Проигрывали много в последнее время. Эта победа всё перевернёт. Сейчас нужно отдохнуть, подготовиться. Впереди у нас два очень важных матча. Ребята с первого дня меня приняли. После первого матча я говорил, что коллектив очень хороший, и это видно сразу. Ни одного плохого слова сказать не могу. Всё, даст бог, будет хорошо и дальше.
Как отважился на такой гол? Не знаю даже. На рефлексах действовал. Там повезло — проскочила, там повезло — проскочила, а потом уже увидел момент у ворот. Сделать что-то получилось. В конце драка несостоявшаяся была. Мне сбоку показалось, что немного грязно в спину было сыграно. Потом пересмотрел — может, оно того и не стоило. Но за своих надо заступаться», — цитирует Коростелёва пресс-служба приморского клуба.
- 12 января 2020
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