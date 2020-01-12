«Барыс» — «Локомотив»: Найт забил Лазушину за секунду до конца первого периода
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимает «Локомотив». После первого периода хозяева впереди со счётом 2:0.
Счёт на восьмой минуте стартового отрезка матча открыл Никита Михайлис. Хозяева удвоили перевес за одну секунду до конца первого периода. Финский защитник Атте Охтамаа выполнил наброс от синей линии, а на пятаке Корбан Найт удачно подправил шайбу в ворота гостей.
Видео гола Найта можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Подопечные Майкла Пелино в первые 20 минут перебросали «Барыс» — 14-9, упустив при этом две возможности отличиться в большинстве. Ворота «Локомотива» защищает Александр Лазушин, на последнем рубеже хозяев действует Хенрик Карлссон.
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