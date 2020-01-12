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Кэссиан — об отказе Ткачука драться: довольно хороший игрок, но на льду он ссыкло

Кэссиан — об отказе Ткачука драться: довольно хороший игрок, но на льду он ссыкло
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кэссиан после проигрыша в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:4) прокомментировал потасовку с форвардом «огоньков» Мэттью Ткачуком.

На 19-й минуте второго периода Кэссиан во второй раз за матч попал под силовой прием Мэттью. В результате нападающий «Ойлерз» набросился на соперника с кулаками. По итогам инцидента форвард «Эдмонтона» получил двойной малый штраф и 10-минутный дисциплинарный штраф. Это большинство в начале третьего периода реализовал шведский форвард «Калгари» Элиас Линдхольм, забив победный гол.

«Просто сопляк, ему ещё предстоит понять такой аспект хоккея. Грустно, ведь он довольно хороший игрок. Но на льду он ссыкло, если честно. Он не хотел драться со мной два года назад. Говорил, что я игрок четвёртого звена. Сейчас у меня 13 голов. Какие оправдания теперь? Понимаете, о чём я?» — задаётся вопросом Кэссиан.

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