Морозов — о КХЛ: интрига закручена как никогда. Результаты матчей непредсказуемы

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея, управляющий директор МХЛ Алексей Морозов поделился мнением о нынешнем сезоне КХЛ.
«Прежде всего отмечу шаг вперёд в плане технологий. Система спортивной телематики позволяет собирать и аккумулировать уникальные статистические данные. Визуализация этой статистики, её доступность — тоже несомненный прогресс. Многие хотят видеть не только хоккей, но и знать об игре, о хоккеистах больше, и теперь такая возможность есть. Это, несомненно, полезно и сборной России. Развитие информационных технологий выводит чемпионат КХЛ на качественно новый уровень, в этом направлении надо развиваться дальше.
Что касается спортивной стороны, интрига в чемпионате закручена как никогда. Нет длинных победных серий, результаты матчей непредсказуемы. Очень много напряжённых матчей, в которых команда побеждает с разницей в одну шайбу или за пределами основного времени. Появляются новые имена. Ждём, как проявят себя новые звёзды в плей-офф», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
- 12 января 2020
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