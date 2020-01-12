Мерескин: «Адмирал» обыграл классного соперника. Отступать некуда, все сплотились

Нападающий «Адмирала» Александр Мерескин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (5:1).
«Сегодня только положительные моменты были. Классно сыграли от начала до конца. Обыграли классного соперника, все очень довольны. За счёт чего удалось победить? Конечно, самоотдача стала ключевым моментом. Мы сейчас не в очень хорошем положении, много проигрывали в последнее время… Отступать некуда, все сплотились, играли от ножа.
«Подсидел» ли Кирилл Пилипенко Воронина? Не знаю, не мне решать. Но влился в звено, правильно два раза сыграл, поехал на пятак и забил свои моменты.
Последняя домашняя серия была неприятной, но не было такого, что болельщики нас «камнями закидали». Всё равно чувствовалась поддержка, вера в нас… Спасибо большое болельщикам за это! Чувствуется поддержка руководства, оно тоже подбадривало и верило в нас. Спасибо, будем стараться.
Считаю, в матчах с «Авангардом» не нужно отступать от сегодняшней модели игры. Всё делать так же, на характере. Сейчас у нас хорошие, положительные эмоции. Завтра — выходной. Отдохнём и с новыми силами ринемся в бой», — цитирует Мерескина пресс-служба приморского клуба.
- 12 января 2020
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