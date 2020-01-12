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Мифтахов: как ни крути, сегодня обязан был ловить все шайбы

Мифтахов: как ни крути, сегодня обязан был ловить все шайбы
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:5) отметил, что мог помочь команде в моментах с пропущенными голами.

«Было непросто, потому что последний раз я играл только за сборную на чемпионате мира, а стиль игры в сборной и в клубе немного разный. Нужно было привыкнуть и к стилю, и к скоростям, и к маленькой площадке. В принципе, в игру вошёл нормально, неплохо.

Что с защитой? И вратари должны ловить. Сегодня мог поймать все шайбы, как ни крути. Не только мог, а обязан был ловить. Но сейчас уже ничего не поделаешь, надо провести работу над ошибками, посмотреть голы и работать дальше. Всегда стараюсь не то чтобы не подпадать под общую атмосферу, но готовиться чуть больше индивидуально. Я вратарь. Не важно, как играет команда, я должен всё ловить», — цитирует Мифтахова пресс-служба казанского клуба.

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