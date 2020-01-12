СКА — «Динамо» Москва: стали известны состав команд

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА на стадионе «Ледовый дворец» будет принимать московское «Динамо». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА:

Хелльберг (Мельничук);

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Швец-Роговой — Якупов;

Токранов — Ожиганов, Карпов — Коскиранта — Кетов;

Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Лехтеря — Плотников;

Галенюк, Каблуков — Марченко — Морозов — Подколзин.



«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Волков — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;

Лямин — Зайцев, Брюквин — Игумнов — Афиногенов;

Огурцов — Аланов, Кулёмин — Панкратов — Муранов.