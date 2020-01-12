Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА — «Динамо» Москва: стали известны состав команд

СКА — «Динамо» Москва: стали известны состав команд
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА на стадионе «Ледовый дворец» будет принимать московское «Динамо». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА:

Хелльберг (Мельничук);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Швец-Роговой — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Карпов — Коскиранта — Кетов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Лехтеря — Плотников;
Галенюк, Каблуков — Марченко — Морозов — Подколзин.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;
Лямин — Зайцев, Брюквин — Игумнов — Афиногенов;
Огурцов — Аланов, Кулёмин — Панкратов — Муранов.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020