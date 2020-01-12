СКА — «Динамо» Москва: стали известны состав команд
Сегодня в Санкт-Петербурге состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА на стадионе «Ледовый дворец» будет принимать московское «Динамо». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
СКА:
Хелльберг (Мельничук);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Швец-Роговой — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Карпов — Коскиранта — Кетов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Лехтеря — Плотников;
Галенюк, Каблуков — Марченко — Морозов — Подколзин.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Волков — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;
Лямин — Зайцев, Брюквин — Игумнов — Афиногенов;
Огурцов — Аланов, Кулёмин — Панкратов — Муранов.
Читайте также
- 12 января 2020
-
16:26
-
16:21
-
16:10
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:02
-
14:56
-
14:42
-
14:20
-
14:02
-
13:41
-
13:30
-
13:03
-
12:41
-
12:30
-
12:24
-
11:50
-
11:11
-
11:01
-
10:48
-
10:42
-
10:30
-
10:00
-
09:41
-
09:17
-
09:09
-
09:00
-
08:31
-
08:17
-
08:01
-
07:45
-
07:32
-
07:15
-
07:00
Партнерский контент