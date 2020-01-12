«Динамо» Минск и «Спартак» назвали составы на матч КХЛ

Сегодня, 12 января, в Минске состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Минское «Динамо» будет принимать московский «Спартак». Тренерские штабы команд определились с составами на эту встречу. Матч начнётся в 17:10 мск.

«Динамо» Минск:

Тэйлор (Толопило);

Знахаренко — Достанко, Костицын — Ковыршин – Стефанович;

Морроу — Готовец, Аносов — Спунер – Принс;

Граньяни — Ерёменко, Павленко — Демков – Павлович;

Денисов, Китаров, Мартынов — Паре – Дроздов.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);

Мусин – Херсли, Хохлачёв – Ганзл – Федоров;

Рылов – И. Вишневский, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;

Кулик – Гончаров, Никонцев – Юньков – Котляревксий;

Львутин, Тришин, Галимов – Столяров – Талалуев.