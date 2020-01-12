«Динамо» Минск и «Спартак» назвали составы на матч КХЛ
Сегодня, 12 января, в Минске состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Минское «Динамо» будет принимать московский «Спартак». Тренерские штабы команд определились с составами на эту встречу. Матч начнётся в 17:10 мск.
«Динамо» Минск:
Тэйлор (Толопило);
Знахаренко — Достанко, Костицын — Ковыршин – Стефанович;
Морроу — Готовец, Аносов — Спунер – Принс;
Граньяни — Ерёменко, Павленко — Демков – Павлович;
Денисов, Китаров, Мартынов — Паре – Дроздов.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Мусин – Херсли, Хохлачёв – Ганзл – Федоров;
Рылов – И. Вишневский, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;
Кулик – Гончаров, Никонцев – Юньков – Котляревксий;
Львутин, Тришин, Галимов – Столяров – Талалуев.
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