Шайба Сагадаева в овертайме принесла «Барысу» победу в матче с «Локомотивом»
В Нур-Султане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» принимал «Локомотив». Встреча закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.
В первом периоде казахстанский клуб забросил две шайбы усилиями Никиты Михайлиса и Корбана Найта. В начале второго периода Антон Ландер сократил отставание в счёте, но после этого Дастин Бойд вновь увеличил преимущество хозяев. Ещё до последнего перерыва Рушан Рафиков сократил отставание до минимума, а в третьей 20-минутке Стефан да Коста перевёл игру в овертайм.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
4 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Михайлис (Шестаков, Блэкер) – 07:58' (5x5) 2:0 Найт (Охтамаа, Виделль) – 19:59' (5x5) 2:1 Ландер – 20:23' (5x5) 3:1 Бойд (Михайлис, Блэкер) – 30:54' (5x4) 3:2 Рафиков (Пяаярви) – 31:43' (5x5) 3:3 Да Коста (Ландер) – 45:44' (5x4) 4:3 Сагадеев (Гурков, Старченко) – 62:20' (3x3)
В овертайме уже на 2-й минуте Антон Сагадаев забросил победную шайбу.
«Барыс» одержал третью победу в пяти последних матчах, «Локомотив» потерпел второе поражение подряд.
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