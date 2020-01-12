Шайба Сагадаева в овертайме принесла «Барысу» победу в матче с «Локомотивом»

В Нур-Султане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» принимал «Локомотив». Встреча закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.

В первом периоде казахстанский клуб забросил две шайбы усилиями Никиты Михайлиса и Корбана Найта. В начале второго периода Антон Ландер сократил отставание в счёте, но после этого Дастин Бойд вновь увеличил преимущество хозяев. Ещё до последнего перерыва Рушан Рафиков сократил отставание до минимума, а в третьей 20-минутке Стефан да Коста перевёл игру в овертайм.

В овертайме уже на 2-й минуте Антон Сагадаев забросил победную шайбу.

«Барыс» одержал третью победу в пяти последних матчах, «Локомотив» потерпел второе поражение подряд.