«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений, разгромив рижское «Динамо»

«Салават Юлаев» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу над рижским «Динамо». Встреча, проходившая в Уфе на стадионе «Уфа-Арена», завершилась со счётом 5:0.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

Уже на 2-й минуте счёт открыл Владимир Жарков. В начале второго периода преимущество хозяев удвоил Теэму Хартикайнен, а ещё через минуту Эдуард Гиматов забросил третью шайбу в ворота гостей.

Окончательный счёт «Салават Юлаев» установил в третьей двадцатиминутке. Алексей Кручинин и Гиматов снова огорчили голкипера гостей Яниса Вориса.

«Салават Юлаев» одержал первую победу после двух поражений подряд. Для рижского «Динамо» это поражение стало третьим подряд.