«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений, разгромив рижское «Динамо»
«Салават Юлаев» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу над рижским «Динамо». Встреча, проходившая в Уфе на стадионе «Уфа-Арена», завершилась со счётом 5:0.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.
Уже на 2-й минуте счёт открыл Владимир Жарков. В начале второго периода преимущество хозяев удвоил Теэму Хартикайнен, а ещё через минуту Эдуард Гиматов забросил третью шайбу в ворота гостей.
Окончательный счёт «Салават Юлаев» установил в третьей двадцатиминутке. Алексей Кручинин и Гиматов снова огорчили голкипера гостей Яниса Вориса.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 0
Динамо Р
Рига
1:0 Жарков (Коледов, Кадейкин) – 02:03' (5x5) 2:0 Хартикайнен (Маннинен, Сошников) – 25:43' (5x4) 3:0 Гиматов (Маннинен, Сошников) – 26:46' (5x4) 4:0 Кручинин (Хохряков, Бурмистров) – 45:30' (5x5) 5:0 Гиматов (Кадейкин, Башкиров) – 48:22' (5x5)
«Салават Юлаев» одержал первую победу после двух поражений подряд. Для рижского «Динамо» это поражение стало третьим подряд.
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